У Вінницькій області від отруєння грибами померли двоє пенсіонерів

У Вінницькій області двоє жителів с. Хомутинци Калинівського району померли в результаті отруєння грибами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області.

Зокрема, 61-річна жінка та 68-річний чоловік були госпіталізовані в реанімаційне відділення центральної райлікарні після вживання самостійно зібраних грибів. Через кілька днів вони були перевезені у Вінницю, до обласної лікарні ім. Пирогова, де у реанімаційному відділенні померли.

Було встановлено, що пенсіонери померли в результаті вживання блідої поганки.