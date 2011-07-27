У Вінницькій області від отруєння грибами померли двоє пенсіонерів
13:58, 27 липня 2011Агро
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У Вінницькій області двоє жителів с. Хомутинци Калинівського району померли в результаті отруєння грибами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області.
Зокрема, 61-річна жінка та 68-річний чоловік були госпіталізовані в реанімаційне відділення центральної райлікарні після вживання самостійно зібраних грибів. Через кілька днів вони були перевезені у Вінницю, до обласної лікарні ім. Пирогова, де у реанімаційному відділенні померли.
Було встановлено, що пенсіонери померли в результаті вживання блідої поганки.
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