Ізраїльська «Сі Буд Систем» розпочала утилізацію пестицидів у Харківській області

Ізраїльська компанія «Сі Буд Систем» розпочала роботи з вивезення та утилізації 420 тонн пестицидів та отрутохімікатів, які зберігаються на найбільшому складі Харківської області в Новому Водолазі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час наради з питання ліквідації пестицидів на території Нововодолазького району сказав заступник голови ОДА Валентин ДУЛУБ.

Він зазначив, за результатами трьох днів роботи упаковано і підготовлено до вивезення 60 тонн пестицидів. В цілому їх вивезення планують завершити протягом 2-3 тижнів.

В.ДУЛУБ підкреслив, що роботи проводять у нічний час, аби зменшити випаровування небезпечних для здоров`я хімічних речовин. За підсумками робіт склад, де зберігаються пестициди, буде повністю очищений, в тому числі і від тари, в якій знаходяться хімікати.

За його даними, компанія «Сі Буд Систем» до кінця тижня також почне роботу з ліквідації 78 тонн пестицидів, які зберігаються на складах у Валківському районі області. Ліквідація пестицидів у Нововодолазькому та Валківському районах здійснюється в рамках програми Мінприроди з очищення України від небезпечних відходів.

За словами В.ДУЛУБА, після ліквідації складів в Нововодолазькому та Валківському районах на території Харківської області залишиться ще близько 280 тонн пестицидів. Він зазначив, що за рішенням сесії Харківської обласної ради на ліквідацію цих хімікатів виділено 6 млн. грн. В даний час на проведення цих робіт оголошено тендер. Розпочати роботи з ліквідації цих складів планують з 8 серпня.

«З 8 серпня планується розпочати роботи з ліквідації 280 тонн пестицидів, які залишилися на території Харківської області, за рахунок коштів екологічного фонду Харківської області», - сказав В.ДУЛУБ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківській обласній санітарно-епідеміологічної станції, в цілому по області в 59 сховищах зберігається майже 749,1 тонн непридатних до застосування пестицидів і агрохімікатів. Найбільша їх кількість зберігається в Нововодолазькому (430,0 тонн), Валківському (96,9 тонн) і Богодухівському (70,4 тонн) районах. У 2010 році в області було утилізовано 81,1 т непридатних пестицидів.

В облСЕС зазначили, що 26 з 59 місць зберігання непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів знаходяться в незадовільному стані. Отрутохімікати на цих складах становлять небезпеку для життя і здоров`я людей.