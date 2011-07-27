У Черкаській області подорожчали овочі та фрукти, подешевшали яйця

У червні 2011 року в Черкаській області найбільше подорожчали овочі та фрукти - на 7%. Водночас, на 11% подешевшали яйця.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку в червні 2011 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. На 1,9-0,4% підвищилися ціни на олію, м`ясо і м`ясопродукти, безалкогольні напої, продукти переробки зернових, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, хліб, рибу та продукти з риби. На 2,2-0,3% знизилися ціни на масло, сири, цукор, молоко, тваринні жири. Алкогольні напої зросли в ціні на 0,6%.

Плата за квартиру підвищилася на 0,7%. У сфері охорони здоров`я консультативні послуги стали дорожчими на 10,3%, діагностичні послуги - на 3,8%, ціни на фармацевтичну продукцію зросли на 0,7%. Ціни на транспорт в цілому підвищилися на 1,5%, що в першу чергу викликано подорожчанням вартості перевезень пасажирським автодорожнім транспортом на 3,6% і пасажирським залізничним транспортом - на 1,1%. Крім того, на 0,9% зросли ціни на паливо і мастильні матеріали.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін в Черкаській області в червні 2011 року склав 100,8%, з початку року - 104,5%.