У 2011 році аграріям перераховано дотацій на суму 1,6 млрд. грн.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, розміщеному на офіційному урядовому сайті, про це заявив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, питання виплати дотацій аграріям він контролює особисто.

Ці кошти були направлені на фінансування основних бюджетних програм з підтримки аграрного комплексу.

Як повідомив М.ПРИСЯЖНЮК, із загального і спеціального фондів державного бюджету на 26 липня аграріям виплачено 1,592 млрд. грн. «У деяких регіонах ці програми на сьогодні профінансовані на 100%, у деяких існують певні проблеми. Але я особисто проконтролюю, щоб найближчим часом державні кошти дійшли до відповідних господарств», - сказав міністр.

На кінець липня на виконання держпрограми «Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» аграріям перераховано 167,3 млн. грн. На часткове відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів і підприємств з виробництва комбікормів перераховано 233,2 млн. грн. «Усього на фінансування цієї програми в загальному фонді держбюджету закладено 500 млн. грн. Тобто, майже половину ми вже виплатили», - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

Зі спеціального фонду держбюджету аграріям на сьогодні виплачено майже 1,2 млрд. грн. Зокрема, 113,8 млн. грн. – у межах програми із закладки молодих садів, виноградників і ягідників; 5,8 млн. грн. – у межах підтримки хмелярства; 28 млн. грн. – на надання кредитів фермерським господарствам.

На формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, станом на 3 червня, було направлено понад 1 млрд. грн.