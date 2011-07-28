Янукович підписав закон про рибне господарство та охорону водних біоресурсів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 8 липня.

Він визначає основні засади діяльності та державного регулювання у галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів, порядок взаємовідносин між органами державної влади, місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об`єктах України, внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні України та відкритому морі.

У законі визначено завдання державної політики у галузі рибного господарства, а також повноваження Кабінету міністрів України у галузі рибного господарства.

Відповідно до закону, органи рибоохорони під час здійснення охорони виключної (морської) економічної зони можуть зупиняти та оглядати в установленому порядку судна, що здійснюють промисел водних біоресурсів, пошук, дослідження та операції, пов’язані з промислом у виключній (морській) економічній зоні, а також перевіряти документи на здійснення промислу та інших робіт; зупиняти або припиняти промисел та інші роботи у разі порушення вимог Закону “Про виключну (морську) економічну зону України” або відсутності дозволу (погодження) на їхнє проведення; складати протоколи про вчинення правопорушення у виключній (морській) економічній зоні; застосовувати штрафні санкції у випадках, передбачених законом;безоплатно користуватися транспортними послугами і засобами зв’язку промислових суден іноземних держав, що здійснюють промисел або інші роботи у виключній (морській) економічній зоні згідно з міжнародними договорами України або дозволами.

Під час виконання службових обов`язків посадові особи органів рибоохорони мають право на носіння форми встановленого зразка, а також на носіння і застосування табельної зброї та інших спеціальних засобів відповідно до закону.

Органи рибоохорони є правоохоронними органами, держава забезпечує їх транспортними засобами, приладами спостереження, зброєю, відео - і фототехнікою, спецодягом тощо.

У законі визначені основні вимоги до охорони середовища перебування водних біоресурсів.

Також передбачено розроблення та виконання заходів щодо охорони та регулювання використання анадромних видів риб, які формуються у річках та лиманах України, за межами виключної (морської) економічної зони здійснюються на основі міжнародних договорів Україною.

Для забезпечення раціонального використання анадромних видів риб, які формуються у річках і лиманах України, за межами виключної (морської) економічної зони України можуть вживатися також інші заходи щодо їхнього збереження та управління промислом відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.

Іноземні юридичні та фізичні особи за допущені порушення за межами виключної (морської) економічної зони України, пов`язані з промислом анадромних видів риб, які формуються у річках та лиманах України, несуть відповідальність згідно з вимогами міжнародного права.

Також визначено особливості охорони водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну.

У законі визначена процедура видачі дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, а також процедура встановлення лімітів на використання водних біоресурсів.

Ліміти встановлюються на види (групи видів) водних біоресурсів, щодо яких здійснюється промисел на відповідних водних об`єктах, крім ізольованих об’єктів (із застосуванням споруд або технічних пристроїв, штучно створених водних об`єктів, що використовуються для цілей аквакультури) та об`єктів промислу, запаси яких формуються виключно шляхом штучного розведення водних біоресурсів.