Україна в найближчому майбутньому може виробляти 80 млн. тонн зерна на рік — експерт

Україна в найближчому майбутньому може виробляти 80 млн. тонн зерна на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференція повідомив президент Національної академії аграрних наук України Микола БЕЗУГЛИЙ.

«Є підстави вважати, що найближчими роками України може вийти на 80 млн. тонн зерна на рік», - сказав він. За словами М.БЕЗУГЛОГО, у 2015 році урожай становив уже 71 млн. тонн. Це вивірена цифра, підкреслив президент Національній академії аграрних наук, яка досяжна, якщо дотримуватимуться технологій вирощування і збору зернових культур, що зараз не робиться через дефіцит коштів. У зв`язку з цим вноситься недостатньо добрив тощо. Ці розрахунки виконані фахівцями академії, які розробили Програму розвитку виробництва зерна.

М.БЕЗУГЛИЙ відзначив, що необхідно збільшити кількість добрив утричі, крім того, сьогодні потреба у захисті рослин від шкідників і хвороб задовольняється на 33%. «У результаті цього ми бачимо нереалізованість генетичного потенціалу», - сказав він.

Україна може стати світовим ініціатором створення запасів зерна, вважає М.БЕЗУГЛИЙ. Зокрема, в Україні такі запаси мають становити 10 млн. тонн. Він повідомив, що відповідну службову записку про необхідність створення світових запасів зерна направлено Академією і Міністерством аграрної політики і продовольства Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Поточного року, за словами М.БЕЗУГЛОГО, в Україні буде намолочено 51 млн. тонн зерна.