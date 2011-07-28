Присяжнюк закликав аграріїв до широкого обговорення законопроекту про ринок землі

16:53, 28 липня 2011
Агро
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Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК закликав аграріїв широко обговорювати законопроект "Про ринок землі" на зборах селян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. ПРИСЯЖНЮК сказав у Андрушівському районі Житомирської області.

За словами міністра, "в законопроекті "Про ринок землі" враховано досвід багатьох європейських і пострадянських країн, які займалися реформуванням земельних відносин".

При цьому М. ПРИСЯЖНЮК нагадав, що в документі враховані особливості нашої країни, де в селах, на відміну від інших країн, проживає 33% усього населення.

Міністр наголосив на необхідності широкої роз'яснювальної роботи щодо впровадження ринку землі. Для цього, за його словами, в країні будуть діяти штаби з вирішення земельних питань із залученням науковців-аграріїв, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, голів сільрад, представників ЗМІ. «Треба якомога швидше провести скрізь збори сіл, щоб врахувати всі зауваження та пропозиції, які надійдуть від власників земельних паїв та сільських голів», - сказав М. ПРИСЯЖНЮК.

Він переконаний, що проведення земельної реформи сприятиме розвитку українського села. Міністр також детально зупинився на суті законопроекту "Про ринок землі". Зокрема, згідно з цим документом, право купівлі землі матимуть громадяни України, фермери, а іноземні громадяни не зможуть бути власниками землі сільськогосподарського призначення, додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ринок земель.

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