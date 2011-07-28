Держземагентство пропонує зробити безкоштовною видачу рішень про передачу землі у власність

Державне агентство земельних ресурсів пропонує зробити безкоштовною видачу рішень про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»), опублікованому на сайті відомства. Згідно з документом, пропонується зробити безкоштовною видачу рішень про надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності; щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності; про погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян та юросіб.

При цьому планується встановити, що всі вищевказані рішення мають необмежений термін дії.

Законопроектом передбачається, що підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність може бути тільки невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.