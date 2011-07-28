Мінагропрод виступає за консолідацію сільськогосподарських земель

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК підкреслює, що міністерство виступає за консолідацію сільськогосподарських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні журналістам в Андрушівському районі в рамках робочої поїздки до Житомирської області.

За його словами, "в законопроекті "Про ринок землі ", зареєстрованому в парламенті 19 липня 2011 року, передбачається консолідація сільськогосподарських земель".

При цьому М. ПРИСЯЖНЮК нагадав, що його міністерство виступає за використання земель тільки за призначенням, з дотриманням агротехнологій та сівозмін.

"У згаданому мною законопроекті передбачається обмеження максимальної площі землі у власності однієї особи (фізичної або юридичної) до 1,5 тис. га", - сказав М. ПРИСЯЖНЮК.

Міністр розповів, що землі в Україні переоцінять.

"Передбачається збільшити переоцінку сільськогосподарських земель у 1,7 рази, що, відповідно, збільшить орендну плату, заставну ціну в банках", - сказав М. ПРИСЯЖНЮК. "У кожному населеному пункті має бути не менше трьох орендарів, щоб не породити панщину", - додав міністр.