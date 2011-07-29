Сумська область поставить до Аграрного фонду 78 тис. тонн зерна

Цього року до Аграрного фонду України від сільгоспвиробників Сумської області за форвардними контрактами надійде 78,5 тисяч тонн зерна, з яких 75 тис. т пшениці й 3,5 тис. т. жита.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій СЛИЗЬКИЙ.

"Це найвищий показник серед всіх областей", - підкреслив він. Чиновник також зазначив, що за форвардними контрактами аграрії області отримали по 1650 гривень за тонну зерна.

"Зараз зернотрейдери пропонують 1400-1500 гривень. Тому сільгоспвиробники області, співпрацюючи з Аграрним фондом, не прогадали", - сказав С. СЛИЗЬКИЙ.

Він також нагадав, що у 2011 році Сумщина отримала найбільшу фінансову підтримку від держави на проведення весняно-польових робіт.