Збирання ранніх зернових та ріпаку на Вінничині потрібно завершити за 8-9 днів

Перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван МОВЧАН рекомендує господарствам Вінницької області завершити збирання врожаю ранніх зернових культур і рапсу за 8-9 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рекомендації І. МОВЧАН дав під час засідання колегії Вінницької облдержадміністрації за підсумками першого півріччя 2011 року.

«Площа ранньої групи зернових, що підлягає збиранню, становить 589 тис. га. Крім того, площі озимого та ярого ріпаку становлять 74 тис. га. Враховуючи нестійкі погодні умови та з метою збереження вирощеного врожаю потрібно забезпечити організацію максимального залучення зернозбиральних комбайнів з господарств південних районів. Збирання врожаю ранніх зернових та ріпаку необхідно завершити за 8-9 днів», - підкреслив І. МОВЧАН.

За його словами, для успішного завершення збирання врожаю є всі необхідні матеріально-технічні ресурси. «Підготовлено 2979 комбайнів. Крім того, укладено угоди на залучення ще 645 комбайнів. Сільськогосподарські підприємства повністю забезпечені паливно-мастильними матеріалами», - сказав І. МОВЧАН.

У Вінницькій області вже обмолочено майже 70% площ посівів зернових ранньої групи та 95% озимого ріпаку. Врожайність зернових ранньої групи становить 40,5 ц/га, що на 10 ц/га вище, ніж на цей період в 2010 році, ріпаку 20,0 ц/га, або на 2% вище врожайності за цей же період у 2010 році. На сьогодні, за врожайністю ранньої групи зернових область знаходиться на другому місці серед регіонів України, після Хмельницької області.