Завтра сильні дощі очікуються на заході, в Криму - до 38° тепла

В суботу, 30 липня, на заході України очікуються грозові дощі, місцями сильні (вночі на Закарпатті та в Карпатах - дуже сильні дощі).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура в західних регіонах вночі 12-17°, вдень - 18-23°.

На решті території - мінлива хмарність, без опадів, лише вдень в Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі - 14-19°, вдень - 25-30°; на півдні та сході вночі - 23°, на узбережжі Криму - до 25°, вдень - 31-36°, в Криму та Приазов`ї - до 38°.

Вітер в Україні переважно східній (на заході - північно-західний), 5-10 м/с, вночі в західних областях, а вдень на Правобережжі подекуди шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, місцями гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 16-18°, вдень - 27-29°.

29 липня температура води в Чорному морі - 24-26°, в Азовському морі - 27-29°; у Дніпрі біля Києва - 25°.