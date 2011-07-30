В Домініканській Республіці жертвами епідемії холери стало 92 особи

Жертвами епідемії холери в Домініканській Республіці стали 92 людини, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на міністерство охорони здоров`я цієї острівної карибської держави.

За минулий тиждень від небезпечної хвороби померли ще п`ять жителів, ознаки холери лікарі зафіксували у 674 нових пацієнтів. Всього з листопада 2010 року, коли був зареєстрований перший випадок холери, було госпіталізовано майже 14 тисяч осіб. МОЗ ще раз нагадало про необхідність суворо дотримуватись норм особистої гігієни і вживати лише перевірену питну воду.

Холера прийшла в Домініканську Республіки з території сусідньої держави - Гаїті, де з кінця жовтня 2010 року було виявлено майже 390 тисяч випадків захворювання. Близько 6 тисяч гаїтян померли внаслідок епідемії.

Холера - гостра кишкова інфекція, що викликається бактеріями виду Vibrio cholerae. Холерний вібріон мешкає в брудній воді й брудній їжі. Розповсюджується, як правило, у формі епідемій, провокуючи швидку втрату організмом рідини та зневоднення різного ступеня, аж до смерті.