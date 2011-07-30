У неділю по всій Україні пройдуть дощі

31 липня на території Україні пройдуть грозові дощі (в Криму та Приазов`ї місцями), в окремих районах град, у північних та західних областях місцями сильні дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°, у західних областях 17-22°; у південній частині та у східних областях вночі 18-23°, на узбережжі до 25°, вдень 28-33°.

У Києві та області очікуються грозові дощі, місцями сильні, в окремих районах град. Вітер західний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.

30 липня температура води в Чорному морі 24-27°, в Азовському морі 27-30°; у Дніпрі біля Києва 25°.