Пожежа у Нікітському ботанічному саду. Згоріло 5 гектарів трави

У Нікітському ботанічному саду в Криму згоріло 5 гектарів сухої трави.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 31 липня о 12.16 від громадян телефоном надійшло повідомлення про загорання трави у районі Нікітського ботанічного саду, що знаходиться на території Масандровської селищної ради.

Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що на двох ділянках горить трава та інші рослини на площі приблизно 1,5 га. Через сильний береговий вітер вогонь швидко розповсюджувався, гасіння пожежі ускладнював гірський рельєф місцевості.

О 14.00 в районі с. Нікіта було виявлено ще одне джерело займання площею близько 1,5 га.

До місця пожежі додатково було направлено 4 пожежні відділення м. Алупка, одне відділення смт. Гаспра та 100 чоловік особового складу.

О 16.00 загальна площа пожежі вже становила приблизно 5 га.

Усього на пожежі працювало 143 особи особового складу МНС України в АР Крим, 30 осіб внутрішніх військ, 20 співробітників МВС, 50 осіб берегової охорони Міноборони України, 9 працівників комунальних служб, 4 екіпажі ДАІ. Був задіяний гелікоптер МІ-8 МНС України.

О 16.17 пожежа локалізована, о 19.30 - ліквідована.

Попередня причина загоряння – необережне поводження з вогнем.

На місті пожежі організовано постійний моніторинг за територією.