Експерти: рекордне скорочення поголів'я ВРХ може посилитися через заборону експорту в РФ

Рекордне скорочення поголів'я великої рогатої худоби може посилитися через заборону експорту в Росію.

Таку думку експертів Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

Відзначається, що в липні істотно скоротилася пропозиція худоби на забій, проте поголів'я продовжує стрімко знижуватися. На 1 липня 2011 р. в Україні налічувалося 5,2 млн. голів великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств, що на 4,5% менше, ніж на аналогічний період минулого року. За даними експертів УКАБ, відсутність достатньої пропозиції худоби впливає на досить високі закупівельні ціни, однак скасування дотації на один кілограм реалізованої на забій яловичини і обмеження на експорт до Росії стали новими чинниками, що впливають на збитковість вирощування худоби на м'ясо.

За словами виконавчого директора асоціації УКАБ Єлизавети СВЯТКІВСЬКОЇ, в липні стало ясно, що бюджетної підтримки на кілограм вирощеної та реалізованої на переробку яловичини не буде, що збільшить за результатами року збитковість утримання ВРХ, хоча протягом липня-серпня селяни ще не здають масово худобу на забій, вичікуючи цінових змін на ринку. Крім того, негативно на ринку позначиться і обмеження на експорт в РФ, яке вступило в силу з 13 липня 2011 року для ряду підприємств.

На думку експерта, негативний вплив на ринок має і той факт, що близько 20 м'ясомолочних підприємств взагалі не отримали дозволів Россільгоспнагляду на поставку продукції. "Раніше виробники худоби і переробники розраховували на розширення списку експортерів, які мають право торгувати з країнами Митного союзу, що могло б дати додаткову підтримку цінам в умовах відсутності бюджетної дотації. Сьогодні стало очевидним, що істотно збільшити експорт в Росію не вдасться", - зазначила експерт.

Як повідомляв УНІАН, представники національних ветеринарних органів держав-членів Митного союзу прийняли рішення тимчасово заборонити ввезення продуктів тваринного походження більшості українських сільгосппідприємств.