Завтра в більшості регіонів України пройдуть дощі, вдень до 25° тепла

Завтра в більшості регіонів України пройдуть дощі, в окремих районах град та шквали.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 2 серпня буде мінлива хмарність. Вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областей, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний (на півдні та сході південно-західний), 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у південній та східній частинах вночі 16-21°, вдень 27-32°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

У столиці мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

1 серпня температура води в Чорному морі 23-26°, в Азовському морі 25-29°, в Дніпрі біля Києва 24°.