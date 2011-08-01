Держмитслужба пропонує ввести обов'язкову лабораторну перевірку спирту, що експортується

Державна митна служба України пропонує ввести обов`язкову лабораторну перевірку спирту, що експортується.

Відповідна пропозиція міститься в проекті урядової постанови, підготовленої Держмитслужбою. Текст документа розміщено на офіційному сайті відомства.

Цим документом вносяться зміни до постанови Кабінету міністрів від 29 квітня 2006 року №464. Зокрема, її пропонується доповнити таким абзацом: «ввести обов`язкову лабораторну перевірку спирту, що вивозиться з території України в цистернах, бочках та іншій промисловій тарі, під час перетину цією продукцією кордону на виїзд із України».