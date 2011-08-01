ТМ «Щедрий Кухар» розширила асортимент соків на 6 позицій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії

Згідно з повідомленням, ПП «Демидівський консервний завод», яке виробляє продукцію торгової марки, в липні почало випуск таких соків, як яблучний освітлений, яблучно-морквяно-персиковий, яблучно-морквяний, яблучно-персиковий, яблучно-апельсиновий і мультифрукт. Всі соки випускають у трилітрових банках із зручною ручкою для перенесення.

Раніше, навесні 2011 року, на потужностях заводу освоїли виробництво березового соку (з шипшиною і з чорноплідною горобиною), морквяного та яблучного.

Усього в планах заводу розширити лінійку бакалійної продукції торгової марки «Щедрий Кухар» за рахунок виробництва баклажанної та кабачкової ікри, маринованого перцю і помідорів. Також, ведуть переговори з партнерами щодо експорту цієї продукції в Прибалтику, Вірменію і Азербайджан.