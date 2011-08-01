В Україні намолочено 30 млн. тонн зерна

В Україні, станом на 1 серпня поточного року, ранні зернові і зернобобові культури обмолочені на площі 10,1 млн. га (88% від прогнозу), намолочено 30 млн. тонн зерна при врожайності 29,9 ц/га (у 2010 р. - 24,6 ц/га).

Такі дані УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Зазначається, що короткочасні дощі, які проходять у центральних і північно-західних регіонах, уповільнили темпи збиральних робіт - добовий обмолот скоротився до 100-150 тис. га.

Пшениця (озима і ярова) обмолочена на площі близько 6,1 млн. га (90% від прогнозу), намолочено 20,5 млн. тонн зерна при врожайності 33,6 ц/га (у 2010 р. - 28 ц/га). Ячмінь (озимий і яровий) обмолочений на площі 3,4 млн. га (90%), намолочено 8,5 млн. тонн зерна при врожайності 25 ц/га (у 2010 р. - 21 ц/га). Горох обмолочений на 250 тис. га (93%), намолочено 377 тис. тонн зерна, врожайність 15,1 ц/га (у 2010 р. - 17,2 ц/га). Жито зібране на 207 тис. га (73%), намолочено 441 тис. тонн зерна при врожайності 21,3 ц/га (у 2010 р. - 17,6 ц/га).

Ріпак (озимий і яровий) обмолочений на площі 759 тис. га (88%), намолочено 1,3 млн. тонн зерна при врожайності 16,6 ц/га (у 2010 р. - 16,6 ц/га).

У міністерстві повідомляють, що дощова погода під час збирання призводить до зниження якісних показників зерна. Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної становить у середньому 60% до 40%.

Зазначається, що на 29 липня 2011 р. сільгосптоваровиробники придбали 50,5 тис. тонн дизпального (95% від потреби на збиральну кампанію) і 129,6 тис. тонн бензину (95%). У жнивах поточного року задіяно 53,5 тис. зернозбиральних комбайнів. Крім того, додатково залучено майже 6 тис. одиниць зернозбиральних комбайнів у складі механізованих збиральних загонів.

Нагадаємо, в Україні до збору підлягає 12,3 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур і ріпаку.

Мінагропрод прогнозує виробництво зернових і зернобобових культур у поточному році на рівні 47,4 млн. тонн (на 8,1 млн. тонн ніж торік).