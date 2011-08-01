Мінагропрод прогнозує посів озимих зернових на рівні минулого року - 8,2 млн. га

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує посів озимих зернових культур на площі 8,2 млн. га.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

«Проводиться підготовка до посіву озимих культур урожаю 2012 року, які прогнозується розмістити на площі 9,2 млн. га, зокрема: озимі зернові культури – 8,2 млн. га і озимий ріпак - 1 млн. га, що практично на рівні минулого року», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що підготовка грунту проведена на площі 3,3 млн. га (36% від прогнозу).

Очікувана забезпеченість насінням становить 1,8 млн. тонн, або 101% від потреби.

Також сільгосптоваровиробники продовжують закупівлю мінеральних добрив для внесення під урожай наступного року. На 28 липня, з урахуванням перехідних залишків, у наявності є майже 134,5 тис. тонн живильних речовин міндобрив, що становить 28% від заявки (474 тис. тонн).