До осені у столиці працюватимуть близько 40 магазинів “крокової досяжності”

Столична влада планує, що до осені у Києві працюватиме близько 40 “домашніх” магазинів, або так званих магазинів “крокової досяжності”, в яких реалізовуватимуть продукцію за нижчими цінами, ніж у супермаркетах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО після наради в КМДА.

“До кінця серпня близько сорока магазинів у нас буде відкрито саме виробників. Ми переходимо на прямий контакт з виробниками. А далі ми побачимо”, - сказав він.

За його даними, на сьогодні мерія отримала понад 200 пропозицій від різних виробників м’ясної, молочної продукції, а також овочів і бакалії, які хочуть відкрити свої магазини у столиці. Разом з тим, міська влада продовжить вивчення думки киян щодо необхідності у відкритті таких магазинів в різних районах.

Р.КРАМАРЕНКО повідомив, що магазини зможуть функціонувати як в малих архітектурних формах, так і в стаціонарних приміщеннях. Наразі місто може запропонувати виробникам вибір з близько 50 тис. кв. метрів неорендованих площ, в тому числі в капітальних будівлях.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, якщо магазини відкриватимуться у МАФах, то вони будуть типової форми, за певним затвердженим ескізом.

“Виробники можуть купувати їх (кіоски - УНІАН) у будь-якому місці, яке їх задовольнить. Вартість такого магазина разом з підключенням та організацією буде від 50 тис. до 100 тис. грн. в залежності від площі приміщення. Кошти на придбання МАФів витрачатимуть самі виробники Це буде їх власність, і вони ними користуватимуться. Місто жодної копійки не витрачає на організацію цих магазинів. Ми даємо лише доступ виробників до споживачів”, - підкреслив заступник голови КМДА.

Говорячи про ціни на продукти в зазначених магазинах, Р.КРАМАРЕНКО навів приклад вартості молока. За його словами, якщо в торговельній мережі літр молока коштує 6,25 грн., то в “домашньому” магазині – 5,08 грн.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня ц.р. голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ звільнив Ігоря ШОВКУНА з посади начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування КМДА за незадовільну роботу, зокрема над реалізацією проекту «Магазини крокової досяжності».

О.ПОПОВ заявив, що проект «Магазини крокової досяжності» мав бути реалізований у столиці ще на початку року. У житлових мікрорайонах Києва планувалося відкрити 79 магазинів «крокової досяжності» павільйонного типу. Пізніше цей термін було перенесено на травень. Водночас станом на початок липня в місті було відкрито лише три магазини «крокової досяжності».