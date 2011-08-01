Янукович проти вилучення особливо цінних земель для розробки торфовищ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 5 липня ухвалила закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра».

Даним законом передбачено віднести до особливо цінних земель торфовища, що використовуються як землі сільськогосподарського призначення.

Крім того, законом встановлено, що земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, можуть вилучатися (викуповуватися) для видобування торфу.

Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі використання земельних ділянок для видобування торфу за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для використання у суспільному виробництві.

Екологічні організації закликали Президента ветувати цей закон. Екологи наголошували, що реалізація положень даного закону призведе до зменшення площ особливо цінних земель України, створення можливостей для вилучення земель природно-заповідного фонду.