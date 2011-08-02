У Тернополі оголошено штормове попередження

У Тернополі сьогодні оголошено штормове попередження.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію поширила прес-служба міської ради.

У ній зазначено, що сьогодні в місті очікують сильні дощі з грозами, також очікуються шквали від 15 до 20 метрів в секунду і сильний град.

Жителів міста мерія закликала обмежити перебування на вулиці під час негоди і спілкування по мобільних телефонах, а власників транспортних засобів - бути уважними та обережними на дорозі.

У той же час обласне управління МНС попередило про підйом рівня води в річці Дністер в районі Залещікському на 0,7-1,3 м у зв'язку з сильними тривалими дощами.

Як вже повідомляв УНІАН, 30 липня в Тернополі в результаті злив було затоплено будівлі на вул. Микулинецькій, Оболонь, Стадникової, Галицької, Живова та Липовій, де під час сильних дощів дренажні системи не здатні пропустити велику кількість води. Щоб подолати наслідки негоди рятувальники працювали всю ніч, оскільки повідомлення про підтоплення надходили до рятувальників з усіх мікрорайонів міста.

У результаті зливи також було відмінено футбольний матч команд другої ліги «Нива» (Тернопіль) - ФК «Суми», оскільки футбольне поле повністю було затоплено.