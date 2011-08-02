У суботу в Києві пройдуть 10 с/х ярмарків. Ціни обіцяють на 10-15% нижче ринкових

У суботу, 6 серпня, в Києві пройдуть десять сільськогосподарських ярмарків, на яких буде широко представлена ​​продукція фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств Київської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення Київської міської державної адміністрації.

Ярмарки пройдуть: в Голосіївському районі на вул. Бурмістенка (в межах вулиць Васильківської та Ломоносова); у Дарницькому районі - на Дніпровській набережній, 18; в Деснянському районі - на вул. маршала Жукова (в межах просп. Лісового та вул. Волкова); у Дніпровському районі - на бульварі Праці, 5-9; в Оболонському районі - на вул. Л. Гавро, 1-9; в Печерському районі - на пл. Лесі Українки, 1; у Подільському районі - на вул. Межовий, 25; у Святошинському районі - на розі вул. Наумова та Підлісної; у Солом'янському районі - на вул. Пулюя, 5; в Шевченківському районі - на вул. Воровського, 1-7.

На ярмарках споживачам в широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування практично з усіх регіонів України. За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижче, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.