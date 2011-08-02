Азаров вважає ціну на продпшеницю в 1600 грн./тонна оптимальною

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає ціну на продовольчу пшеницю в 1600 грн. за тонну оптимальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу в рамках робочої поїздки до Вінницької області.

«Зараз склалася ситуація на ринку зерна - ціна приблизно оптимальна. Вона покриває витрати фермерів», - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час він підкреслив, що для мінімізації впливу підвищення ціни на природний газ на ціну на хліб необхідно модернізувати аграрні підприємства, що виробляють пшеницю, підвищувати рентабельність виробництва.

Прем'єр-міністр запитав у одного з фермерів Вінницької області, котрий виробляє зерно, чи влаштовує його така ціна. Фермер відповів, що не влаштовує. Зокрема, фермер підкреслив, що на ціну впливає зростання цін на паливо і газ.

«Завжди ми повинні знаходити баланс. Будь-який господар товару завжди хоче отримати за свій товар більшу ціну, а будь-який покупець - меншу. Тому треба знайти розумний баланс. Якщо на зерні щось втратиш, треба шукати, де виграєш», - зазначив М.АЗАРОВ.