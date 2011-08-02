«Агро-Еталон» відкрив холодильний комплекс для зберігання плодово-ягідної продукції

ТОВ «Агро-Еталон» (с. Василівка Вінницької обл.) сьогодні відкрило холодильний комплекс для зберігання плодово-ягідної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії відкриття взяли участь прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ і міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Поява такого комплексу, те, що ми з вами бачимо, - це вже перші результати нашої роботи... Такі об'єкти стоятся по всій Україні. Абсолютно ясно, що ми ці проблеми всі (зберігання овочів і фруктів - УНІАН) вирішимо, незважаючи на те, що важким був минулий рік. Та й цей непростий. Тим не менше, люди налаштовані на те, щоб реалізовувати ці завдання», - сказав М.АЗАРОВ журналістам.

Генеральний директор ТОВ «Агро-Еталон» Гачай ШАФІЄВ повідомив, що обсяг інвестицій у будівництво холодильника, яке велося з 2010 року, склав 150 млн. гривень.

«Холодильний комплекс потужністю зберігання 17,7 тис. тонн обладнаний 77 камерами для зберігання плодово-ягідної продукції», - зазначив Г. ШАФІЄВ.

Довідка УНІАН. ТОВ «Агро-Еталон» (с.Василівка Вінницької обл.) працює з 2007 року. Підприємство займається обробкою 4,9 тис. га землі, з яких під вирощування плодово-ягідної продукції відведено на 450 га, і 70 га займають розсадники. На інших землях вирощують зернові культури.