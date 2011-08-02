У вересні Кабмін проведе спецзасідання з питань аграрної науки - Азаров

У вересні Кабінет міністрів проведе спеціальне засідання, присвячене розвитку аграрної науки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ході поїздки до Вінницької області.

«У вересні на Кабінеті міністрів послухаємо роботу Академії аграрних наук, розглянемо ідеї, пов'язані з приватно-державним партнерством, що потрібно зробити, щоб нам мати своє насіння, своюй елітнуй худобу. Був час, коли ми все це мали», - сказав М.АЗАРОВ. Він зазначив, що необхідно розробити відповідну державну програму. Також прем'єр-міністр підкреслив, що назріли питання реформування аграрної науки в Україні і аграрної освіти.