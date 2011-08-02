Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає ціну на цукор оптимальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході поїздки до Вінницької області.

«А навіщо (падіння ціни на цукор - УНІАН)? Головне, щоб не росла... Нам не потрібні падіння цін, у тому числі на цукор, тому що цукор дуже важко виробляти, вирощувати буряк, збирати», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що українські цукрові заводи потребують модернізації, а для цього необхідні кошти. «Тому не треба, щоб ціна на цукор падала. Ось усталилася така - нам треба її тримати. Вона така влаштовує і покупців, і виробників», - сказав прем'єр-міністр.

Крім того, він зазначив, що очікує цього року падіння цін на гречку.