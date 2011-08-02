Штрафи за відсутність межових знаків на ділянках скасують?

Державне агентство земельних ресурсів України планує зробити добровільним установку межових знаків, що визначають межі земельних ділянок, а також скасувати штрафи за їх відсутність.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Як зазначається в повідомленні, глава Держземагентства Сергій ТИМЧЕНКО, враховуючи скарги громадян з приводу обов'язковості встановлення межових знаків нового зразка, на зустрічі з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ, а потім з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ поставив питання про можливість припинення дії договору на покупку і виготовлення межових знаків.

«В результаті договір з переможцем торгів ТОВ «Інвестеко" буде розірваний за згодою сторін. Крім того, найближчим часом планується внести зміни в закон «Про землеустрій». Таким чином, передбачається встановлення межових знаків на добровільних засадах і скасування штрафів за відсутність знаків», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» уклало угоду з переможцем конкурсу ТОВ «Інвестеко" на виготовлення 50 млн. пластмасових межових знаків за 4,9 млрд. грн. Підрядник протягом п'яти років має постачати 27 філій ДЗК необхідну кількість знаків, передбачене графіком. Вартість знака - 98 грн. за одиницю.