Українські цукрозаводи цього сезону вироблять 2 млн. тонн цукру – Присяжнюк

Українські цукрові заводи в 2011 році збільшать виробництво цукру на 30% порівняно з минулим роком – до 2 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на слова міністра Миколи ПРИСЯЖНЮКА під час наради з питань розвитку цукрової галузі та перспектив виробництва біоетанолу, що відбувається у Вінницькій області.

«Цього року ми виробимо цукру на 30% більше порівняно з минулим роком. Навіть без урахування перехідних залишків цукру це повністю забезпечить потреби внутрішнього ринку і створить експортний потенціал», - зазначив міністр. «Якщо в 2009 році цукру у нас було вироблено 1,3 млн. тонн, тобто лише 64% від потреби, в 2010 році цей показник збільшився до 1,55 млн. тонн. У 2011 році ми чекаємо валовий збір цукрового буряку більш як 16 мільйонів тонн і виробництва цукру з нього на рівні 2 мільйонів тонн», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

За даними відомства, в 2011 році в Україні цукровий буряк посіяно на площі майже 550 тис. га, що на 11% більше порівняно з минулим роком.