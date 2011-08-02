«Львівське Білий Лев» - нове нефільтроване пиво

На ринку України з’явилось нове нефільтроване пиво - «Львівське Білий Лев». Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Повідомляють, що «Львівське Білий Лев» продається у скляних пляшках об’ємом 0,5л та кегах 30 л. Насолодитися новим пивом від ТМ «Львівське» можна на всій території України. Ціна сорту, міцністю 4,2%, складає близько 5,3 грн.

Нагадаємо, що за підсумками 2010 року ТМ «Львівське» займає третю позицію за обсягом продажів на ринку пива України і є лідером продажів на заході країни. За даними компанії AC Nielsen, доля бренду зросла на 2,6 відсоткових пункти, в порівнянні з 2009 роком, і зараз складає 12,9%.

Довідка УНІАН. Власником компанії «Славутич» є Carlsberg Group. Carlsberg - найбільша в Північній та Східній Європі та четверта в світі пивоварна група. Компанія володіє портфелем з 500 пивних і значної кількості брендів безалкогольних напоїв. У Carlsberg Breweries працює 41 000 осіб. Продукти компанії продаються більш ніж на 150 ринках. Carlsberg Group є офіційним спонсором чемпіонату УЄФА - ЄВРО 2012, який відбудеться в Україні та Польщі.

До складу групи Carlsberg в Україні входить ПАТ ПБК «Славутич», заводи якого знаходяться у Запоріжжі, Києві та Львові. В Україні компанія представляє такі бренди: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», квас «Тарас», холодний чай «Top Tea».