Україна веде переговори з Митним союзом про встановлення тарифної квоти на експорт цукру

Міністерство аграрної політики і продовольства України веде переговори з Митним союзом щодо встановлення тарифної квоти на експорт цукру в режимі вільної торгівлі.

Про це сьогодні повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК під час наради з питань розвитку цукрової галузі і перспектив виробництва біоетанолу, що відбувається у Вінницькій області, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінагропрод, відповідно до доручення уряду, веде переговори з країнами - членами Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан) щодо встановлення з наступного року тарифної квоти на постачання до Росії українського бурякового цукру в режимі вільної торгівлі в обсягу 100 тисяч тонн.

«Надалі нам необхідно досягти домовленостей щодо поступового збільшення квоти до 500 тис. тонн», - повідомив міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, зі збільшенням збору цукрового буряку і виробництва цукру в Україні збільшилася і кількість працюючих цукрових заводів. «Так, якщо в 2009 році у нас працювало лише 56 цукрових заводів, то в 2010 р. – вже 73. А в 2011 році, за попередніми даними, в Україні налічується вже 80 цукрових заводів», - повідомив міністр. Разом з тим, за даними відомства, в Україні є ще 26 законсервованих цукрових заводів, які при забезпеченні необхідною кількістю сировини можуть відновити свою виробничу діяльність. «Загальна потужність всіх вітчизняних цукрових заводів дозволяє щорічно виробляти більш як 3 мільйони тонн цукру. При таких обсягах виробництва експортний ресурс цукру може становити більш як 1 мільйон тонн на суму близько 1 млрд. дол.», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

На думку міністра, при збільшенні виробництва основними ринками збуту українського бурякового цукру можуть бути Російська Федерація і низка інших країн СНД, які до 2020 року не зможуть повністю забезпечити себе цукром.

Разом з тим, вважає міністр, забезпечення стійкого розвитку бурякоцукрової галузі і нарощування виробництва вимагає захисту внутрішнього ринку цукру.

В першу чергу, необхідно обмежити експорт цукру, що субсидується, до України з інших країн у режимі вільної торгівлі. Крім того, такі обмежувальні заходи мають розповсюджуватися і на цукрозамінники та інтенсивні підсолоджувачі, що ввозяться до України для потреб харчової, фармацевтичної та інших галузей.

За інформацією міністерства, ця продукція в середньому вже заміщає, щонайменше, 300 тис. тонн українського цукру.