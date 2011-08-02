Прем'єр прогнозує зниження цін на гречку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує зниження цін на гречку. Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, посилаючись на заяву прем`єр-міністра в ході робочої поїздки у Вінницькій області.

На думку М.АЗАРОВА, перевиробництво гречки цього року обов`язково приведе до зниження ціни на цю крупу.

Щодо цін на цукор, зерно та іншу продукцію агропрому М.АЗАРОВ підкреслив, що сьогодні їх вартість забезпечує «нормальну рентабельність» сільськогосподарського виробництва.

Щодо цін на цукор прем`єр-міністр зазначив, що виробник цукру також повинен мати прибуток для модернізації виробництва, а інтереси споживача будуть захищені підвищенням заробітної плати.

М.АЗАРОВ також повідомив, що цього року очікується виробити понад 2 млн. тонн цукру (у 2010 р. - 1,7 млн. тонн), у зв`язку з чим уряд планує купити в держрезерв 400 тис. тонн цукру.