ЦВК відмовила у реєстрації ініціативним групам з проведення референдуму щодо продажу землі

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативним групам по проведенню всеукраїнського референдуму із продажу землі.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Центрвиборчкому, сьогодні відбулося засідання ЦВК під головуванням Володимира ШАПОВАЛА, на якому було розглянуто подання Львівського міського голови і секретаря Дрогобицької міської ради щодо реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, а також документи проведених зборів громадян України щодо утворення відповідних ініціативних груп, що надійшли до ЦВК відповідно 18 липня і 1 серпня 2011 року.

Учасниками зазначених зборів схвалено пропозицію провести всеукраїнський референдум за народною ініціативою і затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на референдум: "Чи підтримуєте Ви заборону купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і пов’язане у зв’язку з цим внесення відповідних змін до Земельного кодексу України?"

Здійснивши у межах своїх повноважень перевірку відповідності Конституції України предмета всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, який запропоновано на зборах громадян України, ЦВК вирішила, що питання, затверджене зазначеними зборами громадян, не може бути винесене на всеукраїнський референдум за народною ініціативою як таке, що не відповідає Конституції України.

Також перевіркою відповідності поданих до ЦВК документів вимогам Закону про український та місцеві референдуми і Роз’ясненню щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Комісії, встановлено, що документи згаданих зборів не відповідають вимогам Закону і Роз’ясненню.

Відтак, Комісія відмовила у реєстрації ініціативним групам.