У Вінницькій області липневий буревій завдав збитків на 32 млн. грн.

11:01, 03 серпня 2011
Агро
0

У Вінницькій області буревій, який пронісся 26-27 липня, завдав збитків на 32 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Так, внаслідок сильних злив із крупним градом (більше 20 мм) у 12 районах області постраждали 44 господарства.

Найбільше пошкоджено і загинуло посівів сільськогосподарських культур у Барському, Жмеринському Іллінецькому, Калинівському, Козятинському, Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Оратівському, Хмільницькому, Чернівецькому, Шаргородському районах.

Загалом пошкоджено сільгоспкультур на загальній площі майже 10 тис. гектарів, з них: знищено - на площі 2805,5 га, пошкоджено - на площі 7184,5 га.

Окрім того, в Чернівецькому районі, в селах Березівка, Лужок, пошкоджено шиферне покриття 105 приватних будинків, Березівської школи, ФАП, сільського будинку культури.

Нині проведено комісійне обстеження пошкоджених сільгоспугідь, складено акти збитків тощо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter