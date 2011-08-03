У Вінницькій області липневий буревій завдав збитків на 32 млн. грн.
У Вінницькій області буревій, який пронісся 26-27 липня, завдав збитків на 32 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
Так, внаслідок сильних злив із крупним градом (більше 20 мм) у 12 районах області постраждали 44 господарства.
Найбільше пошкоджено і загинуло посівів сільськогосподарських культур у Барському, Жмеринському Іллінецькому, Калинівському, Козятинському, Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Оратівському, Хмільницькому, Чернівецькому, Шаргородському районах.
Загалом пошкоджено сільгоспкультур на загальній площі майже 10 тис. гектарів, з них: знищено - на площі 2805,5 га, пошкоджено - на площі 7184,5 га.
Окрім того, в Чернівецькому районі, в селах Березівка, Лужок, пошкоджено шиферне покриття 105 приватних будинків, Березівської школи, ФАП, сільського будинку культури.
Нині проведено комісійне обстеження пошкоджених сільгоспугідь, складено акти збитків тощо.