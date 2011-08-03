Вінницька область намолотила другий мільйон тонн зернових

Аграрії Вінницької області станом на 3 серпня намолотили 2 млн. 011 тис. тонн зерна.

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації, з 588,7 тис. га площ ранніх зернових, що підлягають прибиранню, обмолочено 490,2 тис. га, що становить 83%.

Середня врожайність - 41,1 ц/га, що на 10,5 ц/га вище, ніж у минулому році. Збір зернових ранньої групи завершено в Піщанському районі.

Більше 90% площ прибрані в господарствах Теплицького, Чернівецького та Ямпільського районів.

Озимого ячменю намолочено 201,8 тис. тонн при середній врожайності 39,3 ц/га, що на 10,1 ц/га вище торішнього.

Озима пшениця зібрана на площі 327,4 тис. га (89%), намолочено 1472 тис. тонн при середній врожайності 44,9 ц/га.

Найвища врожайність у господарствах Томашпільського (53,8 ц/га), Крижопільського (53,1 ц/га) і Ямпільського (52,5 ц/га) районів. Низька - в Могилів-Подільському (35ц/га) і Піщанському (35,9 ц/га) районах.

Яровий ячмінь зібрано на 94,5 тис. га, або на 78% площ з прогнозованих 121,9 тис. га. Намолочено 295,8 тис. тонн при врожайності 31,3 ц/га, що на 4,3 ц/га вище торішнього.

Горох зібрано на 8,8 тис. га, що становить 87%, намолочено 18,1 тис. тонн при середній врожайності 20,6 ц/га (минулий рік - 19,5 ц/га).

Ярова пшениця зібрана на площі 5,0 тис. га, намолочено 17,6 тис. тонн при врожайності 35 ц/га, на 6 ц/га вище торішнього.

Овес зібрано на площі 679 га (15%), намолочено 1720 тонн, врожайність - 25,3 ц/га, що на 4,6 ц/га вище торішнього.

Озиме жито зібрано на площі 1,6 тис. га (30%), намолочено 4,6 тис. тонн, врожайність - 28,6 ц/га, що на 6,9 ц/га вище торішнього.

Озимий ріпак обмолочено на 63,0 тис. га, або 96% площ, намолочено 126,5 тис. тонн при середній врожайності 20,1 ц/га, що на 0,4 ц/га більше минулорічного.