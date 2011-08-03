Економічних підстав для підвищення цін на продукти харчування немає - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що на сьогоднішній день немає економічних підстав для зростання цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 3 серпня, на засіданні Кабінету міністрів України.

«Економічних підстав для того, щоб зростали ціни на хліб, цукор, м'ясо, молоко, овочі і так далі, просто не існує», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому, він доручив Міністерству аграрної політики і продовольства налагодити щоденний моніторинг ситуації на ринку аграрної продукції і попереджати сезонне, а головне, спекулятивне коливання цін.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня, виступаючи на засіданні Кабміну, М.АЗАРОВ запевнив, що на сьогоднішній день фінансова ситуація в країні стабільна як ніколи.