У Форосі ввели в експлуатацію резервуари питної води вартістю понад 14 млн.грн.

У курортному селищі Форос в Криму почали цілодобово подавати питну воду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, проектування і будівництво об'єкта «Два резервуара питної води по 2 тис. м3 кожен з інженерними мережами і виробничими приміщеннями» здійснювалося за рахунок власних коштів Фороської селищної ради.

До складу об'єкта входять два резервуари з розподільними вузлами, трубопроводи до місцевих джерел і магістрального водопроводу Ялта - мис Сарич, а також виробничі приміщення. Вартість об'єкту - 14 млн. 300 тис. грн.

Додатково на 652 тис. грн. проведено капремонт всередині селищних мереж водопостачання та пристроїв водомірних вузлів на кожен багатоквартирний житловий будинок.

«Раніше інфраструктура селища Форос була інтегрованою частиною інфраструктури санаторію "Форос", всі інженерні комунікації і споруди водопостачання і водовідведення перебували на його балансі. Однак зі зміною форм господарювання і відомчої підпорядкованості санаторію почалися перебої з подачею води в селище - вода подавалася за графіком», - сказав 2 серпня селищний голова Анатолій БИКОВ.

Перший віце-прем'єр кримського уряду Павло БУРЛАКОВ зі свого боку зазначив, що «тепер більше 2 тисяч жителів та 5 тисяч відпочиваючих селища цілодобово будуть забезпечені питною водою».