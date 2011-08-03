Початок сезону полювання перенесено з серпня на вересень у зв'язку із загрозою лісових пожеж

Кабінет міністрів України переніс початок сезону полювання з серпня на вересень у зв'язку з високою пожежною небезпекою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор СІВЕЦЬ.

«Перенесення сезону полювання в першу чергу пов'язано з тим, що в Україні спостерігається висока ймовірність лісових пожеж, а по-друге, полювання в Україні переважно проходить в лісах комунальної власності, в яких протипожежна охорона не організована належним чином», - сказав В.СІВЕЦЬ .

Він зазначив, що з початку літа в лісах, підпорядкованих Держагентству лісових ресурсів, відбулися 1 тис. 155 пожеж, у яких постраждало 317 га лісу. У лісах, підпорядкованих іншим відомствам, постраждали 355 га лісу при меншій кількості пожеж.

«Завданням Держагентства лісових ресурсів є запобігання таких масштабних пожеж, від яких зараз страждає Росія. У наших сусідів щодня фіксується від 70 до 100 лісових пожеж», - зазначив В.СІВЕЦЬ.