У липні експорт зерна з України склав близько 380 тис. тонн - УАК

У липні ц.р. експорт зерна з України склав близько 380 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській аграрній конфедерації (УАК).

Повідомляється, що в перший місяць 2011-2012 маркетингового року з країни вивезено 160 тис. тонн пшениці, 40 тис. тонн кукурудзи і близько 170 тис. тонн ячменю.

«Такий безпрецедентно низький рівень експорту зерна з України, швидше за все, є відображенням деструктивної дії експортних мит, стерилізуючих ту прибутковість для наших товаровиробників, яку сьогодні здатний дати світовий ринок, на тлі значно більшої конкурентоспроможності російського зерна через його меншу собівартості для тамтешніх селян», - заявив генеральний директор УАК Сергій СТОЯНОВ.

В УАК зазначили, посилаючись на інформацію, що надходить з Росії, за липень ц.р. російський експорт зерна склав 2,3 млн. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня 2011 р. ввела мито на експорт зерна.

Ставки експортного мита затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин), полбу - у розмірі 9%, але не менше 17 євро за 1 тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро за тонну, і на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро за тонну.

Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.