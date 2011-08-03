Відвідування лісових масивів Криму буде дозволено, коли спаде загроза пожеж
13:11, 03 серпня 2011Агро
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Відвідування лісових масивів Криму буде дозволено, коли спаде загроза пожеж.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор СІВЕЦЬ.
«По Криму стоїть п'ятий рівень пожежонебезпеки, і звичайно, взагалі нікого не пускають в лісові масиви. Як тільки там пройдуть дощі, як тільки напруга спаде, то, звичайно, в ліс зможуть ходити», - сказав В.СІВЕЦЬ.
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