Завтра в Україні переважно без опадів, спека не очікується

Завтра, 4 серпня, в Україі переважно без опадів, спеки не очікується.

Зокрема, як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише у східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні 12-17°, на узбережжі Криму до 21°, вдень 18-23°, у південній частині, Закарпатській, Донецькій і Луганській областях 22-27°, на півночі Лівобережжя 15-17°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 18-23°; в Києві вночі 11-13°, вдень близько 20°.

Сьогодні, 3 серпня, температура води в Чорному морі 24-26°, в районі Одеси 22°, в Азовському морі 26-29°, в Дніпрі біля Києва - 24°.