При земельній реформі будуть збережені всі діючі сівообороти - Присяжнюк

Впровадження ринку сільськогосподарських земель дозволить підвищити ефективність аграрного сектора і збільшити обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Для цього, зокрема, передбачається зберегти всі діючі сівообороти та укладені договори оренди.

Про це в середу, 3 серпня, заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

Глава міністерства зазначив, що поданий на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про ринок земель» містить всі необхідні положення для збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. «У проекті ми передбачили, що, у разі продажу земельних ділянок, які входять в єдиний масив і використовуються в сівозміні, їх продаж буде здійснюватися виключно за умови подальшого використання цих земельних ділянок в сівозміні до закінчення періоду ротації сівозміни», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК .

Також міністр повідомив, що в силі залишаться всі існуючі договори оренди землі. «Ми усвідомлюємо, що головне наше завдання - зберегти існуючий баланс, не порушити ту систему виробництва, яка на сьогодні склалася. Тільки так ми зможемо гарантувати продовольчу безпеку держави, збільшити експортний потенціал і забезпечити розвиток аграрного сектору», - підкреслив він.

Відповідно до проекту закону, орендарі або користувачі земельних ділянок, а також власники суміжних земельних ділянок, матимуть переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства. Переважне право на покупку земельних ділянок, які перебувають у спільній сумісній і спільній частковій власності, будуть мати її співвласники.