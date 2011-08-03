Автоматизовану систему земельного кадастру запустять з січня 2013 р. - Держземагентство
Автоматизована система земельного кадастру буде запущена з 1 січня 2013 року.
Про це повідомив голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО сьогодні в ході інтернет-конференції.
«Електронна автоматизована система кадастру офіційно буде запущена з 1 січня 2013 року. З цього ж моменту будь-яка людина через Інтернет зможе зайти на наш сайт і переглянути у відкритому доступі кадастрову інформацію про будь-яку земельну ділянку в Україні», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів України до липня 2012 р. планує завершити створення автоматизованої системи земельного кадастру.
На сьогодні тестування автоматизованої системи земельного кадастру пройшло лише у Вінницькій області.
Станом на березень 2011 року автоматизована система земельного кадастру містила дані про 70% ділянок.