Україна пропонує ООН розмістити на своїй території світовий резерв продовольчого зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК під час робочої поїздки до Херсона.

Зокрема, за словами М.ПРИСЯЖНЮКА, аграрії країни вже зібрали 30,5 млн. т ранніх зернових, що на 8 млн. т більше, ніж на початок серпня 2010 року. І ще залишається зібрати до 1 млн. га зернових. Із зібраного зерна до 60% - продовольче зерно високої якості.

На думку міністра, такі темпи агровиробництва дозволяють Україні позиціонувати себе як одного з лідерів на зернових зовнішніх ринках.

«Ми (уряд України - УНІАН) вийшли з пропозицією в Організацію об`єднаних націй створити на території України світовий продовольчий резерв зерна. Ми готові забезпечити формування такого резерву обсягом 10-12 млн. т продовольчого зерна. І ми готові його якісно зберегти й виконати інтервенції (зернові - УНІАН) у разі ухвалення відповідних рішень ООН», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.