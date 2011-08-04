Виробники: підвищення мінімальних цін на алкоголь знизить тіньовий обіг

Підвищення мінімальних цін на алкоголь знизить тіньовий обіг алкогольних напоїв.

Таку думку директора з маркетингу холдингу Global Spirits Георгія МАЙОРОВА повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Реалізація постанови Кабміну (про підвищення мінімальних цін на алкоголь - УНІАН) призведе до зменшення тіньового обороту алкогольних напоїв і наповнення державного бюджету», - вважає експерт.

За інформацією компанії, необхідність збільшення мінімальних цін пояснюється тим, що внаслідок зростання роздрібних цін на алкоголь вони перестали служити стримуючим фактором для тіньового ринку.

«За нашими даними, зараз на частку тіньовиків припадає 25-30% ринку горілки, тоді як після введення мінімальних цін наприкінці 2008 року цей ринок скоротився до 5-10%. Якщо говорити об'єктивно, то при нинішній вартості спирту і комплектуючих 0,5 л горілки не може коштувати дешевше 26,10 грн. Вважаємо, що наступним логічним кроком уряду має стати посилення контролю за продажем і цінами в точках оптової реалізації алкоголю», - заявив Г.МАЙОРОВ.

У компанії відзначають, що введення нових мінімальних роздрібних цін не відіб'ється на цінах продукції в роздробі в найбільших виробників.

Нагадаємо, Кабмін України підвищив мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої вітчизняного виробництва на 25-50%. Мінімальна роздрібна ціна на горілку з близько 17,96 грн. за півлітра підвищена до 26,10 грн., на коньяк 3 зірки - з 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) - з 12 до 18 грн. Постанова набирає чинності з дня опублікування.

Як повідомляв УНІАН, ще наприкінці квітня ц.р. виробники виступали за підвищення мінімальної роздрібної ціни на горілку з 17,96 грн. до 26,1 грн. за пляшку 0,5 л.