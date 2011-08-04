У Дніпропетровській області завершено збирання ранніх зернових

3 серпня в Дніпропетровській області завершено збирання ранніх зернових культур на площі 841,6 тис. га.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Олександра ЛЮБОВИЧА.

Намолочено 2,231 млн. тонн зерна.

Зокрема, пшениці намолочено понад 1,4 млн. тонн (при врожайності 31,4 ц/га).

Ячменю зібрано більше 600 тис. тонн. Урожайність ярого ячменю склала 19,4 ц/га, озимого - 23,9 ц/га. 60% від валового збору ранніх зернових складає продовольче зерно. Отриманий валовий збір зернових повністю забезпечує річну потребу регіону в продовольчому зерні в обсязі 535 тис. тонн.

Зокрема, для хлібопекарської промисловості необхідно 250 тис. тонн, насіннєвого матеріалу ярих та озимих на наступний сезон - 180 тис. тонн.

Також повністю забезпечена зерном для виробництва комбікормів тваринницька галузь області.

Як повідомляв УНІАН, збирання ранніх зернових в Дніпропетровській області почалось 26 червня. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ заявив, що регіон планує в 2011 р. зібрати 2 млн. тонн ранніх зернових і близько 1 млн. тонн кукурудзи.

У 2010 р. в Дніпропетровській області зібрано 2,7 млн. тонн зернових і зернобобових культур.