На завтра синоптики дощів не обіцяють
14:29, 04 серпня 2011Агро
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Завтра, 5 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, місцями невеликий короткочасний дощ буде тільки в східній частині. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 18-23°, на Закарпатті до 28°; в південній частині вночі 11-16°, на Південному узбережжі Криму до 20°, вдень 22-27°.
У Києві та Київській області завтра без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 18-23°; в столиці вночі 10-12°, вдень - 20-22°.
Сьогодні, 4 серпня, температура води в Чорному морі 22-26°, в Азовському морі 25-28°, в Дніпрі біля Києва - 22°.
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