Янукович обіцяє приділяти значну увагу розвитку села

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що держава буде приділяти значну увагу розвитку інфраструктури українського села та поліпшення соціальних умов селян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам під час робочої поїздки до Херсонської області.

«Нам сьогодні потрібно підвищувати якість життя. Основою цього є економіка», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що державні програми, спрямовані на розвиток агропромислового комплексу України, будуть постійно вдосконалюватися. «Державні програми будуть вдосконалюватися і будуть мотивувати продуктивність праці в сільському господарстві», - запевнив глава держави.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ привітав Херсонську область з рекордним урожаєм зернових, зазначивши, що «три мільйони тонн зерна для Херсонської області - це не межа».